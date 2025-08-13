Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

Impunes, o GTA brasileiro em Santa Catarina, chega ao Steam com jeitão raiz

O Brasil finalmente ganhou um GTA pra chamar de seu… e ele se passa em Santa Catarina! Se você é daqueles que cresceu ouvindo “vai...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

O Brasil finalmente ganhou um GTA pra chamar de seu… e ele se passa em Santa Catarina!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre esse novo jogo que promete agitar o cenário gamer brasileiro!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.