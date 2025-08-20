Indiana Jones e o Grande Círculo terá RTX Hair em setembro: adeus cabelo de Playmobil O universo dos games não para de inventar moda, mas dessa vez a NVIDIA acertou num ponto que pouca gente esperava: cabelos realistas... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h37 ) twitter

Game Hall

O universo dos games não para de inventar moda, mas dessa vez a NVIDIA acertou num ponto que pouca gente esperava: cabelos realistas via Path Tracing. Sim, meus caros, em setembro teremos o batizado do RTX Hair em Indiana Jones e o Grande Círculo.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa inovação incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

