Indiana Jones e o Grande Círculo terá RTX Hair em setembro: adeus cabelo de Playmobil
O universo dos games não para de inventar moda, mas dessa vez a NVIDIA acertou num ponto que pouca gente esperava: cabelos realistas...
O universo dos games não para de inventar moda, mas dessa vez a NVIDIA acertou num ponto que pouca gente esperava: cabelos realistas via Path Tracing. Sim, meus caros, em setembro teremos o batizado do RTX Hair em Indiana Jones e o Grande Círculo.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa inovação incrível!
