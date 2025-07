Indústria dos games fatura “só” 182 bilhões em 2024 Lá vamos nós de novo! Newzoo revela que mercado global de games gerou US$ 182,7 bilhões em 2024, mas analistas choram porque esperavam... Game Hall|Do R7 05/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 13h36 ) twitter

Black Myth: Wukong Game Hall

Newzoo revela que mercado global de games gerou US$ 182,7 bilhões em 2024, mas analistas choram porque esperavam mais. Aparentemente, bilhões não são suficientes quando se vive de PowerPoint. Olha só, eu fico emocionado com esse tipo de notícia. De verdade. A indústria dos games, esse paraíso de loot boxes, Battle Passes e pré-venda com cosmético “exclusivo”, faturou a pequena mixaria de 182,7 bilhões de dólares no ano passado. Sim, com B de “briga em fórum sobre frame rate”. Um crescimento de 3,2% em relação a 2023.

