inZOI chega no PS5 no início de 2026 Ai, meus docinhos de pixel, se tem uma coisa que me faz suspirar é quando um jogo de simulação de vida ganha mais espaço nos consoles... Game Hall|Do R7 13/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ai, meus docinhos de pixel, se tem uma coisa que me faz suspirar é quando um jogo de simulação de vida ganha mais espaço nos consoles. E olha só a novidade fresquinha: inZOI, o simulador de vida da Krafton, finalmente vai dar as caras no PlayStation 5 no comecinho de 2026. Já dá até pra sentir aquele cheirinho de café virtual no apartamento novinho que vou decorar até não caber mais uma planta na tela.

Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Roblox e BIS juntos? Prepare o coraçãozinho e o inventário, porque vem doçura e diversão aí

Pokémon Go recebe Eternatus Eternamax no evento “Céus Escuros”

Remedy atualiza progresso de Control 2 e dos remakes de Max Payne 1 e 2