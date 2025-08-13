inZOI chega no PS5 no início de 2026
Ai, meus docinhos de pixel, se tem uma coisa que me faz suspirar é quando um jogo de simulação de vida ganha mais espaço nos consoles. E olha só a novidade fresquinha: inZOI, o simulador de vida da Krafton, finalmente vai dar as caras no PlayStation 5 no comecinho de 2026. Já dá até pra sentir aquele cheirinho de café virtual no apartamento novinho que vou decorar até não caber mais uma planta na tela.
Não perca a chance de saber mais sobre essa novidade incrível!
