Jason volta, mas será que dessa vez vem pra assustar mesmo?

Gente… olha, eu adoro a franquia Sexta-Feira 13, tá? Jason e aquela máscara de hóquei fizeram parte da minha adolescência emo, das madrugadas vendo filme escondida, do medo real de acampar (até hoje eu não boto o pé numa barraca, sorry). Então, quando sai uma notícia dessas, dizendo que um novo jogo do Jason tá vindo, o coração até pula — mas aí eu lembro do último jogo… e o coração cai, tropeça e se machuca no chão gelado da decepção.

Para saber mais sobre o que está por vir no universo de Jason, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

