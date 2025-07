Jixa Lady Tiger resgata a era C64 com garra, couro e pixel grosso Retro é o novo hype, só que com estilo e sem bug de lançamento! Anos 80… quando placas de vídeo eram lendas urbanas, o load era um... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Retro é o novo hype, só que com estilo e sem bug de lançamento! Anos 80… quando placas de vídeo eram lendas urbanas, o load era um ritual de paciência e se transformar em animal era coisa séria – não filtro de Instagram. É nessa vibe que o artista e dev Oscar Celestini chega de mansinho, porém metendo o pé na porta da nostalgia, com seu novo game Jixa Lady Tiger. Um tributo descarado (e absolutamente delicioso) ao Commodore 64, aquela máquina que fazia milagre com menos potência que um micro-ondas.

Para saber mais sobre essa obra-prima que resgata a nostalgia dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Marvel’s Midnight Suns de graça no Prime Gaming

The Last of Us Part II Remastered: clicando os eventos em ordem — e sem spoiler

DEI está saindo dos games? Só se for o Departamento de Enganação Institucional