Jogadores de PC preferem AA e indies aos AAA em 2025 Steam 2025: AAA leva chapéu de indie e AA em pleno palco da vergonha! Se você ainda acredita que "gráfico bonito = jogo bom", talvez... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h38 )

Game Hall

Steam 2025: AAA leva chapéu de indie e AA em pleno palco da vergonha! Se você ainda acredita que “gráfico bonito = jogo bom”, talvez esteja na hora de desinstalar a esperança e fazer um update na realidade. Porque, segundo os dados do glorioso SteamDB, aquele oráculo sagrado dos planilheiros do hype, quase metade dos maiores sucessos do Steam em 2025 são jogos AA ou indie.

Para saber mais sobre essa mudança no cenário dos jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

