Jogadores estão levando choque pra ganhar no FPS Sim, você não leu errado: tem gente tomando choque elétrico no braço pra melhorar a mira no Counter-Strike 2 e Valorant. E não, não... Game Hall|Do R7 18/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h38 )

Sim, você não leu errado: tem gente tomando choque elétrico no braço pra melhorar a mira no Counter-Strike 2 e Valorant. E não, não é punição divina por gastar R$ 300 em skin de faca — é a mais nova forma de “assistência” inventada por gamers que acharam que hackear o jogo já era coisa de amador. Agora a moda é hackear o próprio corpo.

Para saber mais sobre essa nova tendência insana no mundo dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

