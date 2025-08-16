Jogamos | Arcade Galaxy: Uma viagem frenética ao universo indie Uma olhada rápida no que diz a Steam! De acordo com a página da Steam, Arcade Galaxy é um “party platformer” alucinado onde você corre... Game Hall|Do R7 16/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h18 ) twitter

Uma olhada rápida no que diz a Steam! De acordo com a página da Steam, Arcade Galaxy é um “party platformer” alucinado onde você corre, pula, derruba rivais e ainda pode criar seus próprios níveis com um editor intuitivo. Tudo isso com personagens adoráveis chamados Cubs — tipo Pokémon fofinho que entrou num kart com parkour. E tem mapa feito por jogadores com armadilhas, boosts e surpresas pra dar e vender.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa experiência única!

