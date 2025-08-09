Jogamos | Demolish Build 3: escavando entre bugues, frustração e um tremendo de um potencial Segura essa, pessoal — o RumbleTech foi dar umas derrapadas com a versão de Demolish Build 3 no Xbox Series X|S e, olha: é palhaçada... Game Hall|Do R7 09/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Segura essa, pessoal — o RumbleTech foi dar umas derrapadas com a versão de Demolish & Build 3 no Xbox Series X|S e, olha: é palhaçada você achar que é só brincar de demolitora. Tem até elogio escondido, mas prepare-se pra ouvir umas verdades grossas com diversão — e crítica — no estilo tiozão rabugento.

Para uma análise mais completa e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Timberborn: um paraíso de planejamento e represas com castores arquitetos

Análise | Killing Floor 3: O futuro chegou, e é um CTRL+C/CTRL+V com neon

Análise | Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy – RPG mágico e engraçado que tropeça no combate