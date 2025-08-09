Jogamos | Demolish Build 3: escavando entre bugues, frustração e um tremendo de um potencial
Segura essa, pessoal — o RumbleTech foi dar umas derrapadas com a versão de Demolish Build 3 no Xbox Series X|S e, olha: é palhaçada...
Segura essa, pessoal — o RumbleTech foi dar umas derrapadas com a versão de Demolish & Build 3 no Xbox Series X|S e, olha: é palhaçada você achar que é só brincar de demolitora. Tem até elogio escondido, mas prepare-se pra ouvir umas verdades grossas com diversão — e crítica — no estilo tiozão rabugento.
Segura essa, pessoal — o RumbleTech foi dar umas derrapadas com a versão de Demolish & Build 3 no Xbox Series X|S e, olha: é palhaçada você achar que é só brincar de demolitora. Tem até elogio escondido, mas prepare-se pra ouvir umas verdades grossas com diversão — e crítica — no estilo tiozão rabugento.
Para uma análise mais completa e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise mais completa e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: