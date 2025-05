Jogamos | Diablo IV: Temporada 8 renova o endgame com Belial, poderes de chefes e desafios brutais A Temporada 8 de Diablo IV, marcada como “O Retorno de Belial”, chegou no último 29 de abril, trazendo uma série de novidades que segundo... Game Hall|Do R7 14/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h27 ) twitter

A Temporada 8 de Diablo IV, marcada como “O Retorno de Belial”, chegou no último 29 de abril, trazendo uma série de novidades que segundo a Blizzard, iria revitalizar o endgame e aprofundar a narrativa do jogo. Com a reintrodução de Belial, o Senhor da Mentira, como antagonista principal, e a implementação de novos sistemas e eventos, esta temporada busca oferecer desafios renovados aos jogadores. Será que realmente é tudo isso? Jogamos bastante, estamos no Suplício IV e vamos te contar um pouco da jornada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa nova temporada!

