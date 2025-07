Jogamos | Dungeon Stalkers mistura PvEvP com caos e loot em dungeons sombrias Eu mergulhei de cabeça no Dungeon Stalkers durante a fase de playtest no Steam — e olha, a experiência foi tão intensa que parece um... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Eu mergulhei de cabeça no Dungeon Stalkers durante a fase de playtest no Steam — e olha, a experiência foi tão intensa que parece um casamento arranjado entre Dark and Darker e Sea of Thieves, com pitadas de Hunt: Showdown. A proposta? Um dungeon crawler PvEvP (jogador contra monstro e contra jogador) com aquele toque frenético de extração: você invade mas precisa sair com loot pra valer. E sabe o que é mais insano? A Witch’s Curse, sistema que lança fatores aleatórios pra bagunçar o jogo — tipo o clima de Breath of the Wild, mas trabalhando contra você.

Para saber mais sobre essa experiência intensa e as impressões completas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Crashlands 2 traz crafting viciante, humor nonsense e pets que você vai amar (ou odiar)

Jogamos | Upsidedownsky – A céu-zueira indie mais filosófica do ano

Análise | Exo-Calibre – Tiros, lycra e decepções em alta velocidade