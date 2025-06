Jogamos | Exploaris: Vermis Story – A beleza te engana, mas a jogatina cobra atenção Arisa no planeta dos bloquinhos ferrados! Explorando Exploaris: Vermis Story, você controla Arisa, astronauta menos eficiente que eu... Game Hall|Do R7 24/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Arisa no planeta dos bloquinhos ferrados! Explorando Exploaris: Vermis Story, você controla Arisa, astronauta menos eficiente que eu montando PC às 3h da manhã: estrela no espaço, mas cai num planeta que mais parece quadro de criança no Pinterest. A proposta é óbvia: conserta a nave, mata bicho, coleta gema, sobe mapa, e repete. Em 2020 se chamava “Early Access”, mas quatro anos depois… bom, ainda é “Early Access“, com apenas quatro áreas no momento.

Para saber mais sobre essa experiência de jogo e suas nuances, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Rematch vende mais de 1 milhão e prova que futebol sem regra é tudo o que a galera queria

Andy Bogard chega voando no FATAL FURY: City of the Wolves – e ele não veio pra brincar

Análise | Lord Ambermaze Prologue é grátis no Steam, mas vai fritar seu cérebro