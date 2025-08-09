Logo R7.com
Jogamos | Gotchi Guardians — Um tower defense que tenta ser legal, mas acerta o coração e erra a alma!

Vamos com tudo no modo RumbleTech Rage, aquele no qual eu falo pelas beiradas, solto umas verdades com sarcasmo e xingo um pouquinho...

Game Hall|Do R7

Vamos com tudo no modo RumbleTech Rage, aquele no qual eu falo pelas beiradas, solto umas verdades com sarcasmo e xingo um pouquinho (só um pouquinho, prometo). Tá aí uma coisa interessante — Gotchi Guardians – Tower Defense, esse joguinho que chegou no Steam com aquele slogan bonitinho de “multiplayer roguelite tower defense brawler”. O criador diz que é 8 jogadores correndo por suas vidas contra um bando de inimigos chamados “Licks”, constrói torre, escolhe eventos aleatórios no meio do caos… mas vamos combinar, parece aquele churrasco que prometia costela top e virou espeto de linguiça, tá ligado?

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

