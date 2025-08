Jogamos | Heir to the Throne: o roguelite que quer ser realeza mas nasceu camponês bugado e sem trono Heir to the Throne é o típico jogo que faz promessas grandiosas como se fosse o herdeiro legítimo do trono dos roguelites, mas no estado... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h57 ) twitter

Heir to the Throne é o típico jogo que faz promessas grandiosas como se fosse o herdeiro legítimo do trono dos roguelites, mas no estado atual, o máximo que ele herdou foi um terreno baldio com três árvores, um machado aleatório e meia dúzia de NPCs com IA de pinguim anestesiado.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

