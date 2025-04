Jogamos | HITMAN 3 – The Drop Pack: DJ 47 nas Pistas do Crime Quando você pensa que já viu de tudo nesse mundo de assassinatos meticulosos, eis que surge “The Drop Pack”, um DLC para “HITMAN 3”... Game Hall|Do R7 01/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quando você pensa que já viu de tudo nesse mundo de assassinatos meticulosos, eis que surge “The Drop Pack”, um DLC para “HITMAN 3” que coloca nosso querido Agente 47 atrás das picapes. Isso mesmo, senhoras e senhores, agora nosso careca favorito não só elimina alvos com precisão cirúrgica, mas também comanda as pistas de dança como um verdadeiro DJ. Quem diria que, depois de anos aperfeiçoando a arte do assassinato silencioso, 47 descobriria sua veia musical?​

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova aventura do Agente 47, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

HITMAN World of Assassination: O Agente 47 e Suas Aventuras Assassinas

Jogamos |Voxile: Quando Minecraft e Doom Têm um Filho com Ray Tracing

Análise | KARMA: The Dark World – Quando o Orwell encontra o Lynch e te deixa paranoico em 4K