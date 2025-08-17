Logo R7.com
Jogamos | Holy Shoot: um roguelike bem legal, mas ainda em construção

Sabe quando você entra numa lojinha cheia de coisas coloridas e sente aquele cheiro de novidade, mas percebe que ainda faltam prateleiras, e algumas lâmpadas piscam como se estivessem pedindo férias? Pois é… jogar Holy Shoot em Early Access foi exatamente isso: um passeio por um universo que tem muito charme, mas que ainda está arrumando a casa.

Para saber mais sobre as impressões e detalhes desse jogo promissor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

