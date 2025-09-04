Logo R7.com
Jogamos | Legacy of Evil: um indie brasileiro que mistura ação, estratégia e aquele jeitão retrô de MSX

Jogo nacional parece Knight Leon e outros, mas com pitadas de RPG que dão sabor novo ao caos pixelado. Se você cresceu jogando Knightmare...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Jogo nacional parece Knight Leon e outros, mas com pitadas de RPG que dão sabor novo ao caos pixelado.

