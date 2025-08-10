Jogamos | MAVRIX by Matt Jones — O tiozão radical te conta tudo (com uma dose extra de marra)
Segura essa, porque o RumbleTech foi se pendurar nas encostas digitais do MAVRIX e veio com adrenalina estampada no rosto. Prepare-se: aqui tem comparação com história real de YouTube, risada sarcástica e amor por games antigos com física de verdade — e um cagaço de cara lavada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre MAVRIX!
