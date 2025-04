Jogamos | One Way Home – um menino, uma lanterna e o fim do mundo Tem demo que você baixa achando que vai ser só mais um joguinho de susto ou stealth e, quando vê, tá abraçado no travesseiro questionando... Game Hall|Do R7 21/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tem demo que você baixa achando que vai ser só mais um joguinho de susto ou stealth e, quando vê, tá abraçado no travesseiro questionando a vida, os afetos e se ainda dá tempo de ligar pra sua mãe. Foi mais ou menos assim que eu me senti jogando a demo de One Way Home, esse indie sombrio, feito pela CYBERHEAD, que consegue ser sensível e assustador ao mesmo tempo. Tipo Coraline se fosse um survival side-scroller e tivesse sido criado durante um surto de nostalgia sombria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa experiência única!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Nif Nif – O roguelike onde você limpa gosma em vez de almas

Jogamos | Is This Game Trying to Kill Me? para consoles — Filosofia de bolso, morte programada e um mouse que questiona sua existência

Jogamos | UNION OF GNOMES: gnomos revolucionários e o conto de fadas mais doido desde que o Shrek virou ícone antifascista