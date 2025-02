Jogamos | Please Be Happy – Uma fofura de visual novel Sabe aqueles jogos que são tipo um abraço quentinho numa tarde chuvosa? Please Be Happy é exatamente isso! 🌧️☕ Com uma história que... Game Hall|Do R7 17/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h47 ) twitter

Sabe aqueles jogos que são tipo um abraço quentinho numa tarde chuvosa? Please Be Happy é exatamente isso! Com uma história que mistura fantasia, autodescoberta e um toque de romance, essa visual novel lindíssima do Studio Élan me pegou de jeito e me fez querer morar numa biblioteca aconchegante na Nova Zelândia e tomar chá com uma vampira imortal.

Não perca a chance de se emocionar com essa história encantadora! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

