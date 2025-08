Jogamos | Recharge: O jogo que quis ser F-Zero e virou F-Frito Recharge é a prova viva de que ter uma ideia boa não salva ninguém da execução desastrosa. Um jogo de corrida com carrinhos de controle... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h17 ) twitter

Recharge é a prova viva de que ter uma ideia boa não salva ninguém da execução desastrosa. Um jogo de corrida com carrinhos de controle remoto, pistas flutuantes, física maluca e clima synthwave até promissor… se você não tivesse que jogar. Eu testei. Eu pilotei. Eu sofri. E agora eu vou contar o que tem ali, naquele tronco digital sem roda, vendido como um jogo.

Para saber mais sobre essa experiência frustrante e as falhas do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

