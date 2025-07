Jogamos | Seafrog – Sapinho maluco e skatista no fundo do mar 🎮 O que é esse game esquisito? Seafrog é um metroidvania 2.5D onde você controla um sapo mecânico (sim!) que usa uma chave inglesa... Game Hall|Do R7 28/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O que é esse game esquisito? Seafrog é um metroidvania 2.5D onde você controla um sapo mecânico (sim!) que usa uma chave inglesa com foguete como hoverboard. Esqueça o Tony Hawk clássico — aqui o skate é substituído por uma wrench turbo, e os cenários são navios abandonados no meio do oceano. Nada de pranchas, só sucata naval e muitos saltos no escuro. Desenvolvido pelo estúdio indie OhMyMe Games, lançado em 15 de abril de 2025 para PC via Steam. Até o momento, todas as avaliações de jogadores são positivas, o que já é sinal de que o sapo fez bonito.

Para saber mais sobre essa aventura insana e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Clair Obscur: Expedition 33 é o novo queridinho dos RPGs — e até o Kojima chamou os devs pra brincar

Análise | Sunset High – Fofinho, confuso e meio existencial

Como limpar a memória do celular sem perder nada