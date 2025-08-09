Jogamos | Timberborn: um paraíso de planejamento e represas com castores arquitetos Gente… quem diria que um bando de castores pós-apocalípticos ia roubar meu coração gamer desse jeito? 😍💚 Timberborn é daquelas surpresas... Game Hall|Do R7 09/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Gente… quem diria que um bando de castores pós-apocalípticos ia roubar meu coração gamer desse jeito? Timberborn é daquelas surpresas que fazem você abrir o jogo “só pra dar uma olhadinha” e, quando percebe, já está há horas tentando decidir onde colocar mais uma represa ou um campo de cenouras. Um mundo sem humanos, mas cheio de vida (e de dentes afiados) Aqui, a humanidade já ficou no passado, e quem manda na parada são duas facções de castores cheios de estilo e sede de… água, claro. Eles vivem num planeta castigado por secas frequentes, e é aí que começa a mágica: a sua missão é garantir que essa sociedade peluda tenha comida, água e abrigo suficiente para sobreviver e prosperar. Não é só um city builder bonitinho – é um jogo que leva muito a sério a relação com o meio ambiente. Tudo gira em torno da água: sem ela, plantações murcham, moinhos param e sua colônia vira um vilarejo fantasma em poucos dias. É um desafio constante, mas daquele tipo que te deixa sorrindo quando dá certo.

Para saber mais sobre essa experiência encantadora e desafiadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Killing Floor 3: O futuro chegou, e é um CTRL+C/CTRL+V com neon

Análise | Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy – RPG mágico e engraçado que tropeça no combate

Jogamos | Gotchi Guardians — Um tower defense que tenta ser legal, mas acerta o coração e erra a alma!