Jogamos | Ultra Mega Cats – Gatos armados, ratos do apocalipse e o caos roguelike Você tá preparado pra ver um gato pilotando um mecha, metendo bala em hamster suicida e esquivando de foguete disparado por coelho... Game Hall|Do R7 21/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Você tá preparado pra ver um gato pilotando um mecha, metendo bala em hamster suicida e esquivando de foguete disparado por coelho com jetpack? Porque é isso que Ultra Mega Cats entrega logo de cara. Um roguelike cooperativo em terceira pessoa que parece o resultado de misturar Risk of Rain, Warframe, Enter the Gungeon, e o temperamento instável do seu gato às três da manhã. A demo já tá no Steam, e a gente caiu dentro. O resultado? 30 minutos de tiroteio desenfreado, 12 mortes humilhantes e um novo vício digital desbloqueado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa aventura insana!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | CyberCorp no Xbox: pancadaria high-tech direto no sofá da sala

MythWalker ganha recurso de Tethering e fadas Wyldevae

SHINOBI: Art of Vengeance mostra Neo City em novo vídeo e prova que o ninja ainda é rei