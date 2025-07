Jogamos | Upsidedownsky – A céu-zueira indie mais filosófica do ano Eu dei uma olhada no Upsidedownsky no Steam e, meu amigo, foi como encontrar aquele hipster que vai te explicar como agora andar pra... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h57 ) twitter

Eu dei uma olhada no Upsidedownsky no Steam e, meu amigo, foi como encontrar aquele hipster que vai te explicar como agora andar pra trás é a nova tendência. A proposta? Você planando por aí num mundo de céu invertido, enchendo o peito de ar (ou seria vapor? sei lá) e colecionando gravações que são quase poesia com delay. Dug deep? Só se der um tropeço técnico ou dois.

Para uma análise mais completa e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

