Jogamos | Yet Another Zombie Survivors — A zumbizera tá o caos e sua build é a única coisa entre você e um buffet canibal Você já viu esse filme. Um monte de zumbi feioso brotando do chão como se fosse cupim de apocalipse, um herói solitário com uma arma... Game Hall|Do R7 24/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Você já viu esse filme. Um monte de zumbi feioso brotando do chão como se fosse cupim de apocalipse, um herói solitário com uma arma na mão e coragem no coração (e 2% de bateria no celular), e claro, o loop: mata, corre, coleta XP, pega skill, sobrevive, repete. Sim, o nome já entrega a zoeira — Yet Another Zombie Survivors — mas olha… esse aqui é um daqueles que você começa achando que vai jogar 10 minutos e quando vê já tá 3h30 da manhã e você nem jantou.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre esse jogo viciante, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | KIBORG — Quando o PS2 encontra o cyberpunk e decide virar um roguelite com esteroides

Análise | Ambidextro – O jogo que te obriga a virar um polvo emocional

Análise | Once Upon a Puppet: o espetáculo indie onde a amizade é feita de linha, trauma e um pouco de bug