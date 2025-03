Jogos de Março no PlayStation Plus: MMA, Espadachim Acrobático, Futebol de Anime e Robôs Gigantes? SIM! Genteee, o PlayStation Plus caprichou nesse catálogo de março, hein? Tem pancadaria realista, plataforma mitológica, futebol absurdo... Game Hall|Do R7 12/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h47 ) twitter

Genteee, o PlayStation Plus caprichou nesse catálogo de março, hein? Tem pancadaria realista, plataforma mitológica, futebol absurdo e até robôs gigantes destruindo tudo! Tá pronto pra essa mistura? Então bora dar uma olhada no que te espera a partir do dia 18 de março!

