Julho chegou com canhão carregado: World of Warships ativa o modo torpedo Wargaming lança tempestade de conteúdo em World of Warships: Legends e Blitz, e só o verdadeiro almirante Master Racer vai dar conta...

Game Hall|Do R7 01/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share