Keeper é o novo jogo da Double Fine e… o farol agora tem PERNAS Aaaaah, como é bom ver a Double Fine de volta! 💛 Depois de um tempinho sumida (provavelmente tomando chazinho em xícaras de design... Game Hall|Do R7 08/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 23h55 )

Game Hall

Aaaaah, como é bom ver a Double Fine de volta! Depois de um tempinho sumida (provavelmente tomando chazinho em xícaras de design psicodélico com o Tim Schafer), a queridinha dos indies excêntricos e das metáforas visuais apareceu no Xbox Games Showcase 2025 com um novo jogo que me fez dizer: “perdão, o QUÊ?” O nome dele é Keeper. E ele chega no dia 17 de outubro, pra PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e também direto no Game Pass.

