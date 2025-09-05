Logo R7.com
Killer Inn terá segundo beta fechado em outubro

Square Enix e Tactic Studios marcam a data: de 3 a 13 de outubro no Steam, o jogo multiplayer de mistério e assassinato abre de novo as portas da pousada mais perigosa dos games.

