Killer Inn terá segundo beta fechado em outubro Square Enix e Tactic Studios marcam a data: de 3 a 13 de outubro no Steam, o jogo multiplayer de mistério e assassinato abre de novo... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Square Enix e Tactic Studios marcam a data: de 3 a 13 de outubro no Steam, o jogo multiplayer de mistério e assassinato abre de novo as portas da pousada mais perigosa dos games.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ganha trailer detalhado de jogabilidade

Indiana Jones e o Grande Círculo: A Ordem dos Gigantes já está entre nós

Jogamos | Legacy of Evil: um indie brasileiro que mistura ação, estratégia e aquele jeitão retrô de MSX