King of Meat chega em outubro com masmorras cooperativas e cheias de fofoca gamer

Ai meu coraçãozinho gamer, olha só que coisa maravilhosa: a Amazon Games juntou forças com a desenvolvedora Glowmade e anunciou que...

Game Hall|Do R7

Ai meu coraçãozinho gamer, olha só que coisa maravilhosa: a Amazon Games juntou forças com a desenvolvedora Glowmade e anunciou que o fofíssimo (e ao mesmo tempo caoticamente desafiador) King of Meat chega no dia 7 de outubro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Quem joga no Switch não precisa ficar triste — o lançamento para o console da Nintendo tá previsto pro comecinho de 2026.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse jogo que promete risadas e caos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

