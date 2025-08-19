Kirby Air Riders chega em novembro ao Switch 2 com novidades fofíssimas
Ai, meu coraçãozinho gamer deu até um pulinho quando a Nintendo confirmou na Direct que Kirby Air Riders vai chegar no dia 20 de novembro para o Switch 2. Sim, é isso mesmo: a bolinha rosa mais fofa e esfomeada do universo agora vai ganhar um novo jogo de corridas cheio de carisma, surpresas e, claro, aquele jeitinho único que só Kirby tem de transformar o simples em mágico.
Não perca a chance de saber tudo sobre essa fofura que está por vir
