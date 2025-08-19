Kirby Air Riders chega em novembro ao Switch 2 com novidades fofíssimas Ai, meu coraçãozinho gamer deu até um pulinho quando a Nintendo confirmou na Direct que Kirby Air Riders vai chegar no dia 20 de novembro... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ai, meu coraçãozinho gamer deu até um pulinho quando a Nintendo confirmou na Direct que Kirby Air Riders vai chegar no dia 20 de novembro para o Switch 2. Sim, é isso mesmo: a bolinha rosa mais fofa e esfomeada do universo agora vai ganhar um novo jogo de corridas cheio de carisma, surpresas e, claro, aquele jeitinho único que só Kirby tem de transformar o simples em mágico.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa fofura que está por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

5 coisas que a indústria dos games promete em trailers, mas nunca cumpre

5 momentos que provam que a Konami não sabe o que faz

Mod devolve drama original para Wuchang: Fallen Feathers