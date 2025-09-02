Kojima Productions anuncia evento de 10 anos com prévia de novos projetos A Kojima Productions confirmou oficialmente que realizará um evento especial para celebrar seu 10º aniversário. Chamado de “Beyond... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h58 ) twitter

Game Hall

A Kojima Productions confirmou oficialmente que realizará um evento especial para celebrar seu 10º aniversário. Chamado de “Beyond The Strand”, o encontro acontece no próximo 23 de setembro, às 01h da manhã (horário de Brasília), no TOHO Cinemas Roppongi Hills SALA7, em Tóquio, Japão.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível e as novidades que a Kojima Productions trará! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

