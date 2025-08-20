La Divina Commedia: RPG da Jyamma Games promete mandar Dante Alighieri pro rolê dos hack and slash
Ah, sim… porque todo gamer já acordou um dia pensando: “mano, será que não vai rolar um RPG de ação baseado em Dante Alighieri?”. Pois...
Ah, sim… porque todo gamer já acordou um dia pensando: “mano, será que não vai rolar um RPG de ação baseado em Dante Alighieri?”. Pois é, aparentemente a Jyamma Games, os mesmos caras de Enotria: The Last Song, decidiram transformar a Divina Comédia — aquele clássico da literatura italiana que a gente fingia que leu na escola — em um hack and slash infernal cheio de demônios, sangue, loot e provavelmente algum sistema de crafting que ninguém pediu, mas vai estar lá só pra inflar o menu.
Ah, sim… porque todo gamer já acordou um dia pensando: “mano, será que não vai rolar um RPG de ação baseado em Dante Alighieri?”. Pois é, aparentemente a Jyamma Games, os mesmos caras de Enotria: The Last Song, decidiram transformar a Divina Comédia — aquele clássico da literatura italiana que a gente fingia que leu na escola — em um hack and slash infernal cheio de demônios, sangue, loot e provavelmente algum sistema de crafting que ninguém pediu, mas vai estar lá só pra inflar o menu.
Para saber mais sobre essa proposta inusitada e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre essa proposta inusitada e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: