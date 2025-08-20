La Divina Commedia: RPG da Jyamma Games promete mandar Dante Alighieri pro rolê dos hack and slash Ah, sim… porque todo gamer já acordou um dia pensando: “mano, será que não vai rolar um RPG de ação baseado em Dante Alighieri?”. Pois... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ah, sim… porque todo gamer já acordou um dia pensando: “mano, será que não vai rolar um RPG de ação baseado em Dante Alighieri?”. Pois é, aparentemente a Jyamma Games, os mesmos caras de Enotria: The Last Song, decidiram transformar a Divina Comédia — aquele clássico da literatura italiana que a gente fingia que leu na escola — em um hack and slash infernal cheio de demônios, sangue, loot e provavelmente algum sistema de crafting que ninguém pediu, mas vai estar lá só pra inflar o menu.

Para saber mais sobre essa proposta inusitada e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Resident Evil Requiem mergulha no passado de Grace Ashcroft em trailer de arrepiar

Bubsy 4D é anunciado e prova que algumas franquias nunca sabem a hora de parar

Lords of the Fallen II chega em 2026 com promessa de mergulhar ainda mais fundo na escuridão