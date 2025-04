League of Legends se junta a Lilas Ikuta (do YOASOBI!) e Kevin Penkin pra lançar trilha sonora de anime OLHA, VOU TE FALAR: tem dias que a Riot lança skin repetida. Tem dias que ela derruba o servidor. Mas tem dias como esse aqui que a... Game Hall|Do R7 11/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h26 ) twitter

OLHA, VOU TE FALAR: tem dias que a Riot lança skin repetida. Tem dias que ela derruba o servidor. Mas tem dias como esse aqui que a gente olha e diz: ok, Riot, você venceu. Vou até subir Yasuo de novo. A gente tá falando de uma colaboração L-I-N-D-Í-S-S-I-M-A entre League of Legends e a cantora Lilas Ikuta, mais conhecida como ikura, uma das metades do duo pop japonês YOASOBI — aquele mesmo que destruiu o YouTube com Yoru ni Kakeru. E não bastasse isso, o arranjo da faixa foi feito por ninguém menos que Kevin Penkin, o cara que fez a trilha sonora de Made in Abyss e Tower of God. Sim, aquela trilha que parece que sua alma tá flutuando no universo enquanto um lobo de 12 olhos te observa poeticamente.

