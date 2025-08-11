League of Legends – Temporada 3 chega com Xin Zhao tunado, Bots da Condenação e WASD E aí, main de LoL, segura a emoção porque a Temporada 3 tá vindo mais carregada que Jinx na base inimiga! A Riot decidiu fechar o ano... Game Hall|Do R7 11/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h38 ) twitter

Game Hall

E aí, main de LoL, segura a emoção porque a Temporada 3 tá vindo mais carregada que Jinx na base inimiga! A Riot decidiu fechar o ano dando tapa na cara do meta, puxando atualização de campeão clássico, colocando modo PvE novo, inventando moda com WASD no LoL e ainda preparando o palco pro Mundial 2025 na China.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e mudanças que vão agitar o jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

