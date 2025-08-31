League of Legends vai invadir o Pacaembu com a Runeterra Fan Fest Se liga, tropinha do LOLzinho: setembro vai ser mês de história, porque a Riot Games vai colar pesado em São Paulo com a Runeterra... Game Hall|Do R7 31/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 31/08/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Se liga, tropinha do LOLzinho: setembro vai ser mês de história, porque a Riot Games vai colar pesado em São Paulo com a Runeterra Fan Fest, um rolê que promete botar fogo no coração da comunidade. O evento vai rolar nos dias 27 e 28 de setembro, a partir das 11h, lá no Mercado Pago Hall, dentro da Arena Pacaembu – o mesmo lugar que já foi palco de clássico no futebol e agora vai receber a final da LTA em clima de torcida raiz.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Curse Rounds: Sofrer nunca foi tão estiloso (ou frustrante)

Análise | Fresh Tracks: um roguelike musical de esqui

Jogamos | The Scouring: RTS raiz em pixel moderno que revive a era de ouro