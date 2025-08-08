Lego Party chega em setembro para transformar seu sofá em pista de dança e campo de batalha de bloquinhos!
AAAAAAAH, ME SEGURA SENÃO EU VOU SAIR MONTANDO UM CASTELO NO MEIO DA SALA!!! Gente, gente, vem aí o jogo que vai unir famílias, destruir amizades e espalhar pecinhas pelo chão da sua alma gamer: Lego Party! O lançamento tá marcado pro dia 30 de setembro de 2025 e vai chegar pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.
Não perca a chance de saber mais sobre essa festa de bloquinhos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
