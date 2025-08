Lego Sonic chega com tudo no Roblox com 4 semanas de desafios AAAAAAAAAAA! Eu nem consigo digitar direito de tanta empolgação, minha gente! A SEGA, a LEGO e a Gamefam simplesmente juntaram forças... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 14h37 ) twitter

Game Hall

AAAAAAAAAAA! Eu nem consigo digitar direito de tanta empolgação, minha gente! A SEGA, a LEGO e a Gamefam simplesmente juntaram forças e jogaram a bomba: Lego Sonic the Hedgehog chegou em Sonic Speed Simulator na Roblox e eu tô piscando igual quando o Sonic perde todas as argolas. A partir do dia 9 de agosto, quem entrar no jogo vai cair de cabeça num evento exclusivo, por tempo limitado, com missões, desafios, bonequinhos colecionáveis, veículos, mechas, badniks de LEGO, e provavelmente uma overdose de fofura e nostalgia em formato de tijolinho.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível colaboração e todos os desafios que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

