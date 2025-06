Lies of P: Overture lança de surpresa no Summer Game Fest Acordei achando que o dia ia ser só mais uma sexta-feira com café requentado, e a Round8 Studio me mete essa: ✨ SURPRESA! ✨ Lies of... Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Acordei achando que o dia ia ser só mais uma sexta-feira com café requentado, e a Round8 Studio me mete essa: SURPRESA! Lies of P: Overture chegou sem nem mandar SMS. Foi no meio do Summer Game Fest, com trailer, lágrima nos olhos e um ataque cardíaco estético pra quem ama sofrimento renascentista com boss fight.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante expansão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

ILL aparece no Summer Game Fest com monstros grotescos, tripas HD e promessas de pesadelo com física realista

Resident Evil Requiem é anunciado e promete pesadelos lindamente renderizados em 4K

Onimusha: Way of the Sword surge das trevas com trailer novo na Summer Game Fest