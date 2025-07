Life is Strange Collection chega ao PS5 e eu já tô separando a caixinha de lenço 💿💫 por Magali “Pixel” Susana, que chorou tanto com Life is Strange que virou nuvem de chuva no jogo. Todos os cinco jogos da franquia... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h38 ) twitter

por Magali “Pixel” Susana, que chorou tanto com Life is Strange que virou nuvem de chuva no jogo. Todos os cinco jogos da franquia (mais DLCs, mais meu coração partido) estarão juntinhos num só pacote no dia 2 de outubro. É pra amar, sofrer e repetir.

Não perca a chance de se emocionar com essa coletânea incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

