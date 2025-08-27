Limit Zero Breakers vai brilhar na Tokyo Game Show 2025 com demos, cosplay e anime fofinho Gente, vocês lembram quando a NCSoft deu aquele tcham na gamescom 2025 apresentando Limit Zero Breakers? Pois agora é oficial: o jogo... Game Hall|Do R7 26/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h37 ) twitter

Gente, vocês lembram quando a NCSoft deu aquele tcham na gamescom 2025 apresentando Limit Zero Breakers? Pois agora é oficial: o jogo também vai estar na Tokyo Game Show 2025 (25 a 28 de setembro) e eu já tô surtando de ansiedade só de imaginar o estande cheio de cores, cosplayers lindos e todo aquele cheirinho de hype que só um RPG estilão anime consegue trazer.

Não perca a chance de saber mais sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

