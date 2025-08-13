Lollipop Chainsaw RePOP vende 300 mil cópias e prepara surpresa para aniversário Beleza, então prepara o carvão e abre a cerveja que hoje é dia de falar de Lollipop Chainsaw RePOP, esse jogo que parece ter sido criado... Game Hall|Do R7 13/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h59 ) twitter

Game Hall

Beleza, então prepara o carvão e abre a cerveja que hoje é dia de falar de Lollipop Chainsaw RePOP, esse jogo que parece ter sido criado numa reunião de brainstorm onde alguém misturou cheerleader, motosserra, zumbis e um estoque de energético vencido — e deu certo. Sim, meus caros, a Dragami Games anunciou que a parada passou das 300 mil cópias vendidas.

Para saber mais sobre essa surpreendente trajetória e o que a Dragami Games está preparando para o aniversário do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

