Lollipop Chainsaw vai ganhar múltiplos jogos novos e talvez até um filme 🧠 Prepare o cérebro… pra deixar ele na porta, porque vamos falar de LOLLIPOP CHAINSAW de novo. Sim, meus nobres degenerados de plantão... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h58 )

Game Hall

Prepare o cérebro… pra deixar ele na porta, porque vamos falar de LOLLIPOP CHAINSAW de novo. Sim, meus nobres degenerados de plantão, aquela obra-prima da sutileza e do bom gosto, que mistura zumbis, colegial loira, serra elétrica e piadas de quinta categoria com a classe de um clipe da Avril Lavigne em 2004, está voltando com tudo, todos, e talvez até uma adaptação live-action com dublagem ruim! O que antes parecia apenas uma piada que deu certo, agora virou… múltiplos projetos. MULTI. PLOS. Projetos.

