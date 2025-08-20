Lords of the Fallen II chega em 2026 com promessa de mergulhar ainda mais fundo na escuridão Quando falamos de Lords of the Fallen, lembramos imediatamente da tentativa ousada de entrar no território dos soulslike, lá atrás... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Quando falamos de Lords of the Fallen, lembramos imediatamente da tentativa ousada de entrar no território dos soulslike, lá atrás em 2014, quando o gênero ainda estava consolidando sua fama fora da FromSoftware. A CI Games ousou desafiar um público exigente com sua própria visão de mundo sombrio, cheio de monstros, cavernas e combates que exigiam paciência. Agora, mais de uma década depois, a editora retorna com a desenvolvedora Hexworks para trazer Lords of the Fallen II, oficialmente revelado durante a gamescom Opening Night Live 2025.

Para saber mais sobre essa nova aventura sombria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Routine, terror espacial retrô, chega em 2025 no PC, Xbox e Game Pass

Indiana Jones e o Grande Círculo chega ao Switch 2 em 2026 com expansão

5 jogos que tentaram copiar Dark Souls e fracassaram miseravelmente