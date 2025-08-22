Lost Hellden brilha na gamescom com trailer cheio de emoção e fantasia Ai, gente… 💖 eu já tava com o coração molinho esperando por novidades da gamescom 2025, mas Lost Hellden veio e simplesmente roubou... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h38 ) twitter

Ai, gente… eu já tava com o coração molinho esperando por novidades da gamescom 2025, mas Lost Hellden veio e simplesmente roubou a cena. A Kwalee e o pessoal da Artisan Studios soltaram um trailer novinho em folha que é praticamente um abraço quentinho pros fãs de JRPGs clássicos — mas com aquele tempero moderno que deixa tudo ainda mais especial.

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo que promete encantar a todos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

