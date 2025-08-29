Logo R7.com
Lost Soul Aside terá demo gratuita no lançamento no PS5 nesta sexta

Um presente especial para quem ama RPGs de ação cheios de estilo anime! Gente, respira fundo comigo porque a emoção é real: Lost Soul Aside, aquele RPG de ação que parece ter saído direto de um anime épico, vai chegar nesta sexta-feira (29) ao PlayStation 5 e, para deixar a estreia ainda mais mágica, a Sony e a desenvolvedora Ultizero Games confirmaram que o jogo terá uma demo gratuita disponível no mesmo dia.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

