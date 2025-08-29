Lost Soul Aside terá demo gratuita no lançamento no PS5 nesta sexta 🌸 Um presente especial para quem ama RPGs de ação cheios de estilo anime! Gente, respira fundo comigo porque a emoção é real: Lost... Game Hall|Do R7 29/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 06h37 ) twitter

Game Hall

Um presente especial para quem ama RPGs de ação cheios de estilo anime! Gente, respira fundo comigo porque a emoção é real: Lost Soul Aside, aquele RPG de ação que parece ter saído direto de um anime épico, vai chegar nesta sexta-feira (29) ao PlayStation 5 e, para deixar a estreia ainda mais mágica, a Sony e a desenvolvedora Ultizero Games confirmaram que o jogo terá uma demo gratuita disponível no mesmo dia.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

