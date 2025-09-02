Lost Soul Aside tropeça feio: devs pedem paciência enquanto jogo engasga no PC e PS5 Olha, vou te falar, viu… Esses estúdios deviam largar um pouco a mesa de sinuca e a rodinha do café e começar a, sei lá, trabalhar.... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h38 ) twitter

Game Hall

Olha, vou te falar, viu… Esses estúdios deviam largar um pouco a mesa de sinuca e a rodinha do café e começar a, sei lá, trabalhar. Porque não é possível: Lost Soul Aside mal saiu do forno e já tá mais cru que miojo de dois minutos. No Steam, o coitado tá com 58% de aprovação, o que significa que metade da galera clicou em “positivo” só porque gostou da capa do jogo.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

