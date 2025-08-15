Logo R7.com
Madden NFL 26 já chegou com QB DNA, Coach DNA e realismo

Game Hall|Do R7

O Madden NFL 26 desembarcou oficialmente para PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S, prometendo ser a experiência mais explosiva, autêntica e imersiva da história da franquia.

